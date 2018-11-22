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Kırıkkale´de 24 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Kırıkkale´de özel bir okulda eğitim gören 24 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle kentte bulunan hastanelere kaldırıldı.

  • DHA
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Kırıkkale Sağlık Müdürü Doç. Dr. M Uğur Tiftikçi, özel bir okulda eğitim gören 24 öğrencinin mide bunaltısı, kusma ve ishal şikayetleri nedeniyle kenetteki 3 ayrı hastaneye götürüldüğü bildirdi.
 
Öğrencilerin durumları ile ilgili açıklama yapan Doç. Dr. Tiftikçi, "Su ile ilgili olduğunu düşündüğümüz küçük çaplı bir besin zehirlenmesi. Şu ana kadar 24 öğrenci başvurmuş. Genel durumları hepsinin iyi. Hiçbir hastada kötü durumumuz yok şu an, yeni hastalar gelebilir. Ancak onlarında iyi durumda olduğunu düşünüyoruz. Gerekli işlemleri başlattık, kolejimizden gerekli numuneler ve örnekler alınacak. Daha çok besin zehirlenmesi değil, su veya ortamla ilgili zehirlenme olabileceği yönünde yaklaşımlarımız var" dedi.
 
 
Doç. Dr. Tiftikçi, öğrencilere serum verildiğini ve kan örneklerinin alındığını da sözlerine ekledi.

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