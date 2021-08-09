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Kırıkkale'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kırıkkale'de çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

AA9 Ağustos 2021 Pazartesi 06:43 - Güncelleme: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 06:43
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Tepebaşı Mahallesi 635'inci Sokak'ta, N.Y.Ö. ile M.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda N.Y.Ö. ve M.K, üzerlerinde bulunan bıçaklarla birbirlerini yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ile Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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