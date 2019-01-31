Kırıkkale'de bir akaryakıt deposunda patlama meydana geldi
Kırıkkale’nin Bahşili ilçesinde bulunan rafineri bölgesinde akaryakıt kalite kontrol deposunda meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti
Kırıkkale’nin Bahşili ilçesinde bulunan rafineri bölgesinde akaryakıt kalite kontrol deposunda meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti
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