Kırıkkale'de bir kadın, hırsızlık amacıyla evine girdiği tahmin edilen kişi tarafından rehin alındı Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın üst katında oturan Mihriban Ö'nün komşuları, evden gelen yardım çığlıkları üzerine polisi aradı.