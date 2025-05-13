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Kırıkkale'de DEAŞ operasyonu: Kırmızı bültenli şüpheli yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Irak uyruklu DEAŞ şüphelisi A.K.O, Kırıkkale'de yakalandı.

AA13 Mayıs 2025 Salı 09:45 - Güncelleme:
Kırıkkale'de DEAŞ operasyonu: Kırmızı bültenli şüpheli yakalandı
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Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Irak uyruklu terör örgütü DEAŞ şüphelisi, Kırıkkale'de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Irak uyruklu A.K.O'yu kent merkezinde yakaladı.

Genel güvenlik açısından tehlike arz eden kişiler kategorisinde bulunan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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