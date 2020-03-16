İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,32
  • EURO
    7,0346
  • ALTIN
    314.125
  • BIST100
    95605.2
Güncel

Kırıkkale'de feci kaza: 1 ölü

Kırıkkale'de minibüs ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

AA16 Mart 2020 Pazartesi 08:16 - Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 08:16
ABONE OL

Osman Benli (43) idaresindeki 19 TY 151 plakalı minibüs, Samsun istikametine gittiği sırada Kırıkkale-Samsun kara yolunun 55. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Gümüşhane'den Ankara'ya giden Nizamettin Çimen'in kullandığı Lüks Gümüşhane Turizm firmasına ait yolcu otobüsüne çarptı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle yola devrilen minibüsün sürücüsü Benli, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Aynı araçta bulunan ve ağır yaralanan Halil Benli de (34) ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından otobüste bulunan 35 yolcu ise başka bir otobüsle yollarına devam etti.

Ukrayna, Türkiye'den aldığı Bayraktar TB2 İHA'larla Rusya'ya gözdağı verdi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Test sonuçları belli oldu
Test sonuçları belli oldu

Test sonuçları belli oldu

Koronavirüs tedavisiyle ilgili müthiş gelişme: İlki test edilecek
Koronavirüs tedavisiyle ilgili müthiş gelişme: İlki test edilecek

Koronavirüs tedavisiyle ilgili müthiş gelişme: İlki test edilecek

Merkez Bankası'ndan flaş faiz hamlesi
Merkez Bankası'ndan flaş faiz hamlesi

Merkez Bankası'ndan flaş faiz hamlesi

Türkiye'den almışlardı, resmen duyurdular: Savaş eğitimine başladık
Türkiye'den almışlardı, resmen duyurdular: Savaş eğitimine başladık

Türkiye'den almışlardı, resmen duyurdular: Savaş eğitimine başladık
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.