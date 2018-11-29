Kırıkkale’de gaz dolum tesisinde patlama: 1 ölü, 2 yaralı

Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) gaz dolum tesisinde oksijen dolu tankerde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale OSB’de bulunan gaz dolum tesisinde, gaz dolumu yapıldığı sırada oksijen dolu tankerde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.