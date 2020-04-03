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Kırıkkale'ye başka illerden gelen 1929 kişi ev karantinasına alındı

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında başka illerden kente gelen 1929 kişinin ev karantinasına alındığı bildirildi.

AA03 Nisan 2020 Cuma 09:22 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 09:22
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Kırıkkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzısıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda Kırıkkale'ye gelenlerle ilgili özellikle köylerde, kaymakam ve muhtarlar tarafından gerekli ön sağlık kontrollerinin yaptırıldığı, kontrol sonrası şüphe duyulan vatandaşların sağlık tesislerine yönlendirildiği belirtildi.

Bu kişilerin, gerekli hallerde 14 gün evlerinde izole bir şekilde takibinin de yapılacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl ve ilçe girişlerinde alınan tedbirler ve aynı zamanda tespitler sonucu ilimizde 1929 vatandaşımıza evde 14 gün süre ile gözetim tedbiri uygulanmaktadır. Bu tedbirlerin yerine getirilip getirilmediği hem sağlık hem de jandarma ve emniyet birimlerimizce kontrol edilmektedir. Bu çerçevede, gözetim tedbiri uygulananlara onam formu imzalattırılarak, olası ihlal durumlarında kendilerine gerekli cezai işlem yapılacaktır. Lütfen hareket etmeyelim, evimizde kalalım. Hem kendimizi hem de başkalarını riske atmayalım."

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