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Kırıkkale'de minibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

AA09 Nisan 2021 Cuma 20:38 - Güncelleme: 09 Nisan 2021 Cuma 20:53
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Gaziantep'ten Ankara'ya giden Vergi Kuru (55) idaresindeki 27 TF 583 plakalı minibüs, Kaman-Ankara kara yolu Karakeçili Hastane Kavşağı'nda refüjdeki bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada, sürücü Kuru ile araçtaki Seher (26), Serdar (23) ve Dursun Kuru (55), İlknur (9), Cahit (5), Aysel (33) ile Bedihanur Özçalar (1), yaralandı.

Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü Kuru, Karakeçili Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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