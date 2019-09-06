Kırıkkale'de oğlunu tüfekle yaralayan baba tutuklandı
Kırıkkale'de tartıştığı oğlunu tüfekle yaralayan baba tutuklandı.
- AA
Karşıyaka Mahallesi'ndeki evinde tartıştığı oğlu Sinan A'yı (29) tüfekle yaralayan Yaşar A'nın (60) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Baba Yaşar A, Kırıkkale'de 3 Eylül'de evinde tartıştığı oğlunu tüfekle ateş ederek yaralamıştı. Zanlı polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
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