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Kırıkkale'de sahte banknot operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

Kırıkkale'de polis ekiplerince 50 bin 300 lira değerinde sahte banknot ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA19 Ekim 2020 Pazartesi 12:50 - Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 12:50
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sahte para olaylarına yönelik çalışma başlattı.

İstanbul'dan Kırıkkale'ye yüklü miktarda sahte para getirileceği ve bu sahte paraların hayvan pazarlarında kullanacağı bilgisine ulaşan ekipler, şüpheliler S.Ö. ve F.E.Ç'nin içerisinde bulunduğu aracı kent girişinde durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda, 100 liralık banknotlar halinde 50 bin 300 lira değerinde sahte banknot ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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