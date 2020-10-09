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Kırıkkale'de sahte içki katliamı! Çok sayıda ölü var

Kırıkkale'de sahte içki nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti.

AA09 Ekim 2020 Cuma 12:35 - Güncelleme: 09 Ekim 2020 Cuma 12:57
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Kırıkkale'de sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastanelere başvuran 8 kişiden 7'si öldü, birinin tedavisi sürüyor.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde son üç günde zehirlendiklerini belirten 8 kişi hastanelere başvurdu.

Hastanede tedavi altına alınanlardan İ.Y, C.D, ÜG, Y.M, H.V, M.Ö. ve A.B. hayatını kaybetti, Ö.Ö'nün yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Olayla ilgili S.Ü. ve Ö.Ö. gözaltına alındı.

İZMİR'DE SAHTE İÇKİDEN ZEHİRLENDİĞİ İDDİA EDİLEN 9 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 9 kişi, tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, kentte Konak, Karabağlar, Gaziemir ve Bayraklı ilçelerinde zehirlendiğini belirten 9 kişi hastanelere başvurdu.

Yapılan araştırmalarda, başvuran kişilerin sahte içkiden zehirlendikleri belirlendi.

Hastanede tedavi altına alınan kişilerden 7'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan kişilerin sahte içkiyi kendilerinin yaptığı öne sürüldü.

Olayın ardından soruşturma başlatan polis ekipleri, zehirlenen kişilerden bazılarının alkolü birlikte aldıklarını tespit etti.

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