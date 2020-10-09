Kırıkkale'de sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastanelere başvuran 8 kişiden 7'si öldü, birinin tedavisi sürüyor.
Alınan bilgiye göre, kent merkezinde son üç günde zehirlendiklerini belirten 8 kişi hastanelere başvurdu.
Hastanede tedavi altına alınanlardan İ.Y, C.D, ÜG, Y.M, H.V, M.Ö. ve A.B. hayatını kaybetti, Ö.Ö'nün yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.
Olayla ilgili S.Ü. ve Ö.Ö. gözaltına alındı.
İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 9 kişi, tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, kentte Konak, Karabağlar, Gaziemir ve Bayraklı ilçelerinde zehirlendiğini belirten 9 kişi hastanelere başvurdu.
Yapılan araştırmalarda, başvuran kişilerin sahte içkiden zehirlendikleri belirlendi.
Hastanede tedavi altına alınan kişilerden 7'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Öte yandan, hastaneye kaldırılan kişilerin sahte içkiyi kendilerinin yaptığı öne sürüldü.
Olayın ardından soruşturma başlatan polis ekipleri, zehirlenen kişilerden bazılarının alkolü birlikte aldıklarını tespit etti.