İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Nisan 2021 Perşembe / 3 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,0179
  • EURO
    9,634
  • ALTIN
    455.313
  • BIST100
    1407.76
Güncel

Kırıkkale'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Kırıkkale'de kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

AA15 Nisan 2021 Perşembe 21:34 - Güncelleme: 15 Nisan 2021 Perşembe 21:34
ABONE OL

Mehmet Gürel idaresindeki 05 KK 460 plakalı kamyon ile Gökdeniz Kutlu'nun kullandığı 52 DC 986 plakalı kamyonet, Kırıkkale-Çorum kara yolunun 66. kilometresinde çarpıştı.

Kamyonetin kasasında bulunan Ali İnan, Erkan Pehlivan ve Recep Ali Turap, çarpışmanın etkisiyle savrularak düştü.

Kamyonet sürücüsü Kutlu ile İnan, Pehlivan, Turap ve kamyonda bulunan Nesimi Koca yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ali İnan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Diğer yaralılar ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.