Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Dede Yıldırım kazandı
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Dede Yıldırım kazandı
Yüksek Seçim Kurulu tarafından 31 Mart'taki belediye başkanlığı seçiminin yeniden yapılmasına karar verilen 1 belde ve 3 ilçeden biri olan Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti’nin Belediye Başkan adayı Dede Yıldırım yeniden belediye başkanı oldu.
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