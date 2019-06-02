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Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Dede Yıldırım kazandı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Dede Yıldırım kazandı

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Yüksek Seçim Kurulu tarafından 31 Mart'taki belediye başkanlığı seçiminin yeniden yapılmasına karar verilen 1 belde ve 3 ilçeden biri olan Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti’nin Belediye Başkan adayı Dede Yıldırım yeniden belediye başkanı oldu.

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