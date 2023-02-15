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Kırıkkalespor, depremzede çocukların yüzünü güldürdü

Spor camiasından da destekler sürmeye devam ediyor. TFF 3. Lig'de mücadele eden Kırıkkalespor, deprem bölgesindeki çadır kentlerde yaşayan çocuklar için oyuncak, forma ve futbol topu gönderdi.

IHA15 Şubat 2023 Çarşamba 14:21 - Güncelleme:
Kırıkkalespor, depremzede çocukların yüzünü güldürdü
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Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden etkilenen vatandaşlara spor camiasından da destekler sürüyor. 7.7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Pazarcık ilçesinde AFAD tarafından kurulan çadır kentlerdeki depremzede çocuklar için TFF 3. Lig'de mücadele eden Kırıkkalespor tarafından oyuncak, forma ve futbol topları gönderildi.

Kırıkkale halkı olarak büyük bir yardım seferberliği başlattıklarını belirten Kırıkkalespor Başkanı Veli Uça, deprem bölgelerindeki çocuklar için de futbol topu, forma ve oyuncak gönderildiklerini söyledi.

Başkan Uça, "Kırıkkalespor camiası olarak özellikle depremzede çocuklar için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Bu yaraları sarmak için Kırıkkalespor olarak elimizden geleni yapacağız" dedi.

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