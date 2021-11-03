İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Kasım 2021 Çarşamba / 28 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,6568
  • EURO
    11,1953
  • ALTIN
    553.196
  • BIST100
    1539.92
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kırım Haber Ajansı Türkiye Müdürü Taş'ın ölümüyle ilgili soruşturmada takipsizlik
Güncel

Kırım Haber Ajansı Türkiye Müdürü Taş'ın ölümüyle ilgili soruşturmada takipsizlik

Kırım Haber Ajansı'nın Türkiye Müdürü Aydın Taş'ın, Ankara'daki ofisinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

AA3 Kasım 2021 Çarşamba 11:47 - Güncelleme: 3 Kasım 2021 Çarşamba 11:48
ABONE OL

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Aydın Taş'ın, Çankaya'daki ofisinde iple asılı halde ölü bulunmasıyla ilgili delilleri Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda Taş'ın, "iple asılma sonucu yaşamını yitirdiği, olayda cinayet şüphesinin tespit edilemediği" bilgisi yer aldı.

Raporun dosyaya girmesinin ardından Taş'ın intihar ettiğine kanaat getiren savcılık, takipsizlik kararı vererek soruşturmayı tamamladı.

Aydın Taş, 9 Ağustos 2021'de Çankaya'daki ofisinde iple asılı halde ölü bulunmuş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayet ihtimaline karşı soruşturma başlatmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.