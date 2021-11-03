Kırım Haber Ajansı Türkiye Müdürü Taş'ın ölümüyle ilgili soruşturmada takipsizlik

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Aydın Taş'ın, Çankaya'daki ofisinde iple asılı halde ölü bulunmasıyla ilgili delilleri Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.
Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda Taş'ın, "iple asılma sonucu yaşamını yitirdiği, olayda cinayet şüphesinin tespit edilemediği" bilgisi yer aldı.
Raporun dosyaya girmesinin ardından Taş'ın intihar ettiğine kanaat getiren savcılık, takipsizlik kararı vererek soruşturmayı tamamladı.
Aydın Taş, 9 Ağustos 2021'de Çankaya'daki ofisinde iple asılı halde ölü bulunmuş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayet ihtimaline karşı soruşturma başlatmıştı.