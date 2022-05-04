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Kırım Türkü çocuklardan Emine Erdoğan'a teşekkür

Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'dan tahliye edilen ve Eskişehir'de yurda yerleştirilen bir grup Kırım Türkü çocuk, Ramazan Bayramı'nı kutladıkları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

AA4 Mayıs 2022 Çarşamba 22:19 - Güncelleme:
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Anneleriyle Eskişehir'deki Doğan Aslanbey Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen çocuklar, zor günlerinde kendilerine destek olan Türk halkına ve Emine Erdoğan'a hem teşekkür etmek hem de bayram tebriklerini iletmek için video hazırladı.

Ellerinde Türk ve Ukrayna bayrakları ile Kırım Tatar milli bayrağı taşıyan çocuklar, Emine Erdoğan'a şöyle seslendi:

"Ramazan Bayramınız kutlu olsun. Bu bayramda tüm Türkiye sevinçle dolsun, umutlar gerçek olsun. Evde birlik, huzur olsun, tüm dünyada barış olsun. Sayın Emine Hanım, size ve tüm Türkiye halkına teşekkür ederiz, Allah sizden razı olsun."

- SAVAŞ MAĞDURU ÇOCUKLAR VE ANNELERİ ESKİŞEHİR'DE MİSAFİR EDİLİYOR

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Kırım Ailesi Kültür Merkezi kurucusu Anife Kurtseitova, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan 8 yıl önce Kiev'de çocuk merkezi kurduklarını ve burada 120 öğrenciye çeşitli dersler verdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Şubat'ta Ukrayna'ya yaptığı ziyarette kendisine eşlik eden eşi Emine Erdoğan'ın bu merkezi ziyarete geldiğini belirten Kurtseitova, Emine Erdoğan'ın savaş başladıktan sonra da merkezle ve çocuklarla ilgilenmeye devam ettiğini dile getirdi.

Savaşın başlamasından bir süre sonra Türkiye'ye geldiklerini ifade eden Kurtseitova, Emine Erdoğan'dan merkeze kayıtlı çocuklar ile annelerinin, barınma ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bir yere yerleştirilmelerini talep ettiklerini, bunun üzerine Eskişehir'deki yurtta kalmaya başladıklarını anlattı.

Kurtseitova, Emine Erdoğan'ın geçen günlerde kendilerine iftar yemeği verdiğini belirterek, bu program sayesinde morallerinin yükseldiğini ifade etti.

Türk milletine ve Emine Erdoğan'a desteklerinden dolayı teşekkür eden Kurtseitova, kendilerini Türkiye'de yabancı gibi hissetmediklerini dile getirdi.

Kurtseitova, zor günlerin geride kalacağına olan inancını ifade ederek, "Biz hepimiz Ukrayna'ya döneceğiz ama asla Türk milletinin desteğini unutmayacağız." dedi.

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