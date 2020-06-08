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Kırım'ın yasa dışı ilhakının faturası kabarıyor: Rus ekonomisine maliyeti 200 milyar dolar

Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhak etmesinin maliyetinin yaklaşık 200 milyar dolar olduğu ileri sürüldü.

AA08 Haziran 2020 Pazartesi 12:38 - Güncelleme: 08 Haziran 2020 Pazartesi 12:38
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Karadeniz Stratejik Çalışmaları İzleme Grubu ve Blacksea News'ün yaptığı çalışmada, 2014'te Rusya'nın Kırım'ı ilhakından sonra yarımadanın ekonomisinin ve sosyal hayatının ambargolar nedeniyle zor durumda olduğu belirtildi.

Çalışmada, ambargolar nedeniyle 2014'ten sonra Rusya'ya yapılan sabit sermaye yatırımlarında yaklaşık 200 milyar dolar düşüş olduğuna dikkat çekildi.

Rusya'da sabit sermaye yatırımları 2013'te 422,3 milyar iken, bu rakam ambargolar nedeniyle 2015'te 227,6 milyar dolara düştü, 2018'de ise 283,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Rus gemicilik sektörünün de ambargolar nedeniyle Almanya ve Ukrayna'dan gemi motoru tedarik edemediği için olumsuz etkilendiği, ambargoların yarattığı belirsizlik ortamının Rus ekonomisini kötü etkilediği belirtildi.

Ayrıca çalışmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası Rus ekonomisinin daha kötüye gitmesinin beklendiği ifade edildi.

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