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Kırklaereli’de oyların yeniden sayımı sonuçlandı

Kırklaereli’de oyların yeniden sayımı sonuçlandı. Bağımsız Mehmet Kesimoğlu 112 oy farkla başkan seçildi.

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Kırklareli'nde itiraz üzerine belediye başkanlığı seçimi için kullanılan oyların yeniden sayımı tamamlandı.

Kırklareli'nde itiraz üzerine belediye başkanlığı seçimi için kullanılan oyların yeniden sayımı tamamlandı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), AK Parti ve MHP'nin itirazı üzerine Kırklareli'nde belediye başkanlığı seçimi için kullanılan oyların yeniden sayılması kararının ardından üç gün önce başlayan işlemler sona erdi.

Bunun sonucunda, resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçilen bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu ile Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Derya Bulut arasında 248 olan oy farkı 112'ye geriledi.

Kentte, 55 bin 870 seçmen oy kullanırken, Kesimoğlu 17 bin 32, Bulut ise 16 bin 920 oy aldı.

Süreç

Kırklareli'nde, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerini, kesin olmayan sonuçlara göre bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu kazanmış, AK Parti ve MHP'nin itirazı üzerine Merkez İlçe Seçim Kurulu, oyların yeniden sayılmasını kararlaştırmıştı.

İl Seçim Kurulu, Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun itirazı üzerine yeniden sayım kararını uygun bulmamış ancak YSK oyların yeniden sayılmasına karar vermişti.

''Bizim, Siyonist uşaklarına verecek tek karış toprağımız yok!''

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