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Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da aşılama çalışmaları devam ediyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede ikinci doz aşılamada Türkiye ortalamasının üzerinde bulunan Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da aşılama çalışmaları devam ediyor.

AA18 Kasım 2021 Perşembe 12:56 - Güncelleme: 18 Kasım 2021 Perşembe 12:56
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Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de birinci doz aşılama ortalaması yüzde 90,12, ikinci doz ortalaması yüzde 80,30 olarak kayda geçti.

Buna göre, ikinci doz açısından aşılanma oranının en yüksek olduğu iller arasında 83,2 ile Kırklareli beşinci oldu. Edirne yüzde 81,4 ile Türkiye ortalamasının üzerine çıkmayı başardı.

Tekirdağ ise 80,6 ile Türkiye ortalamasındaki yerini koruyor.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aşı olan 66 yaşındaki Recep Karaman, AA muhabirine, üçüncü doz aşısını yaptırdığını söyledi.

Herkesin aşı olması gerektiğini ifade eden Karaman, "Sağlımızı korumak için aşımızı yaptırdık. Sağlık çalışanlarına Allah güç kuvvet versin. Sağlık çalışanları bizim baş tacımız. Ne sıkıntımız olsa gelip onlara derdimizi anlatıyoruz. Kendi sağlığımız ve onların sağlığını korumak için lütfen herkes aşısını yaptırsın." dedi.

Edirne ve Tekirdağ'da da aşılama çalışmaları devam ediyor.

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