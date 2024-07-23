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Kırklareli Valiliği'nden ölen Suriyeli hakkında açıklama: Darp yok

Kırklareli Valiliği, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezinde gözetim altında bulunan bir Suriyelinin ölümüne ilişkin iddiaları yalanladı.

AA23 Temmuz 2024 Salı 18:00 - Güncelleme:
Kırklareli Valiliği'nden ölen Suriyeli hakkında açıklama: Darp yok
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Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, İzziddin'in ölümüne ilişkin yayımlanan bazı haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

İzziddin'in 14 Temmuz 2024 tarihinde kolluk kuvvetlerince Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiği, 16 Temmuz 2024 tarihinde rahatsızlanması sonucu Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezindeki sağlık birimince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği aktarılan açıklamada, şöyle denildi:

"Yapılan tüm müdahalelere rağmen hasta Masif Pulmoner Emboli ön tanısı ile hayatını kaybetmiştir. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 16 Temmuz 2024 tarihinde ölen kişiye otopsi yapılmış, otopsi raporunda haberde iddia edildiği gibi kişide darp ve cebir izi olduğuna dair herhangi bir ibare bulunmamaktadır. Konunun bütün yönleri ile araştırılması için valiliğimiz tarafından inceleme ve araştırma başlatılmıştır."

  • Kırklareli Valiliği
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