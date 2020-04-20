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Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs testleri negatif çıktı

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığını bildirdi.

AA20 Nisan 2020 Pazartesi 14:07 - Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 14:11
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Vali Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart'taki koronavirüs testinin pozitif çıktığını, son iki testin ise negatife döndüğünü belirtti.

Yüce Allah'ın inayeti ve vatandaşların duası ile dünya ve Türkiye için çok büyük tehdit olan bu virüsü yenmenin mutluluğunu yaşadığını kaydeden Bilgin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Dünyada herkesin imrendiği sağlık sistemini ülkemize kazandıran Sayın Cumhurbaşkanımıza minnet ve şükranlarımı arz ederim. Tedavim sürecindeki doktorlarım Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. İbrahim Halil Üney, Uzman Dr. Pelin Korkmaz ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nuray Olcaytürk başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederim. Yüce Türk milletinin bir ferdi olarak, güçlü Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı ve valisi olmaktan her daim onur ve mutluluk duyduğumu özellikle belirtmek isterim."

Bilgin, tedavi sürecinin ardından ihtiyacı olan hastalarda kullanılmak üzere immün plazma bağışında bulunacağını bildirdi.

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