Kırklareli ve Edirne'de 52 düzensiz göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre, Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan 2 ayrı grubun olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.

Ekipler, S.Y. yönetimindeki minibüsü bir süre takip ettikten sonra Karamesutlu köyünde durdurdu. Yapılan kontrolde minibüste Irak uyruklu 6 düzensiz göçmenin bulunduğu belirlendi. Çalışmalar kapsamında aynı köyde Afganistan uyruklu 33 düzensiz göçmen daha yakalandı.

Minibüs sürücüsü S.Y, organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınırken 39 düzensiz göçmen de işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

ORGANİZATÖRLÜK YAPAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Edirne'de ise Jandarma Komutanlığı ekipleri Uzunköprü'nün Altınyazı köyünde, şüphe üzerine iki aracı durdurdu.

Araçlarda yapılan aramalarda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olan Irak, Pakistan ve Filistin uyruklu 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan G.A.Y. ve Ş.E.Ç. "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.