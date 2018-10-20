Kırklareli'de 23 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesi TEM otoyol gişeleri çıkışında kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Ormanlık alanda ses ve ışık gelmesi üzerine yapılan kontrolde 8 Filistin, 1 Fas uyruklu olmak üzere toplam 9 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Yabancı uyruklu şahıslar 5 ay kadar önce Hatay üzerinden yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yaptıklarını, Yunanistan'a gitmek üzere İstanbul’dan ticari taksiye bindiklerini ve taksicinin kendilerini otoyol üzerinde indirdiğini söyledi. Şahıslar uygulanan yasal işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Jandarma ekiplerince Kırklareli merkeze bağlı Dereköy'de bir kamyonet durduruldu. Yapılan araştırmada araç içerisinde sürücü B.D. ile 14 Afganistan uyruklu şahıs yakalanırken, araç içerisinde 1 adet tel kesme makası ele geçirildi. Yabancı uyruklu şahıslar 10 gün önce Van üzerinden yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yaptıkları İstanbul’a geldikten sonra bir araca binerek Kırklareli’nden sınırı geçmek üzere yola çıktıklarını söyledi. Olayla ilgili Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda gözaltına alınan organizatör B.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda kullanılan araca el konularak, yakalanan yabancı uyruklu şahıslar uygulanan yasal işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.