Son Dakika Haberleri 22

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kırklareli'de düzenlenen sahte içki operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı

İstanbul ve Edirne’den temin ettikleri sahte içkileri Kırklareli Tekirdağ ve Çanakkale’de piyasaya sürmeye çalışan 8 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, İstanbul ve Edirne illerinden temin ettikleri sahte içkileri başta Kırklareli olmak üzere, Tekirdağ ve Çanakkale illerinde faaliyet yürüten bayiler aracılığıyla piyasaya süren ve “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na Muhalefet” suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere yönelik soruşturma başlatılarak ve soruşturmanın başlangıcından itibaren yapılan 5 ara yakalamada, farklı boyutlardaki şişeler halinde 155 litre sahte rakı, 300 litre etil alkol, 6 litre viski, 348 adet boş alkol şişesi ile olaylarda kullanılan 4 araç ele geçirildi.
 
Takip sonucu yakalandı
 
Güvenlik güçleri şüphelilerin İstanbul’dan aracılardan temin ettiği sahte alkollü içkileri Lüleburgaz ilçesine sevk edecekleri bilgisini aldı. Jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, sahte içkileri sevk eden U.Y. yönetimindeki araç olduğu tespit edilerek,  yapılan takip sonucu Büyükkarıştıran Beldesinde yakalandı. Bahse konu araçta yapılan aramada şişeler halinde toplam 140 litre sahte rakı ile 8 litre kaçak votka ele geçirildi.
 
Yakalanan 8 şüphelinin ev ve adreslerinde de arama yapıldı
 
Yapılan operasyonlarda 8 şüpheliye ait 7 adreste eş zamanlı olarak yapılan aramalarda 8 adet GSM hattı,  şişeler halinde 40 litre sahte votka ve 19 litre sahte rakı daha ele geçirilerek, olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere yönelik soruşturmanın başlangıcından itibaren yapılan ev, işyeri ve araç aramalarında toplamda şişeler halinde 314 litre sahte rakı, 300 litre etil alkol, 6 litre viski, 48 litre votka, 348 adet boş alkol şişesi ile olaylarda kullanılan 5 araç ele geçirildi.
 
Yapılan faaliyet sonucunda gözaltına alınan 8 şüpheli, tamamlanan işlemlerine müteakip adli makamlara sevk edilecek.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Polisiyedeki tanıdık: Peyami Safa

Polisiyedeki tanıdık: Peyami Safa

Başkan Erdoğan ile Bahçeli görüştü

Başkan Erdoğan ile Bahçeli görüştü

Yemek kartları ile ilgili yeni düzenleme

Yemek kartları ile ilgili yeni düzenleme

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA