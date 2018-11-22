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Kırklareli'de kamyonet ile jandarma aracı çarpıştı: 2 yaralı

Kırklareli'de ters yönden seyrettiği iddia edilen kamyonet ile jandarma plaka tanıma sistemi (PTS) aracının çarpışması sonucu biri uzman çavuş iki kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Kavaklı beldesi yakınında asayiş kontrolleri görevini tamamladığı öğrenilen İl Jandarma Komutanlığına ait 39 JJA 07 plakalı PTS aracı ile ters yönde seyrettiği öne sürülen Mevlüt A. yönetimindeki 34 LOH 32 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazada, jandarma aracında bulunan uzman çavuş Y.E.K. ile kamyonet sürücüsü Mevlüt A. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kırklareli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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