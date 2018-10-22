Kırklareli'nde 136 düzensiz göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre, Babaeski ve Kofçaz ilçelerinde yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan 4 ayrı grup olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, Afganistan, Pakistan, Irak ve İran uyruklu 136 kişiyi yakaladı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Öte yandan göçmenlere organizatörlük yaptığı iddia edilen S.K, N.K, S.B. ile Y.G. gözaltına alındı.

Şüpheli S.B'nin üst aramasında ise göçmenlerden aldığı düşünülen 500 avroya el konuldu.