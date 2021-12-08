İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Aralık 2021 Çarşamba / 4 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5741
  • EURO
    15,3357
  • ALTIN
    779.965
  • BIST100
    1981.04
Güncel

Kırklareli'nde 17 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla giren 17 düzensiz göçmen yakalandı.

AA8 Aralık 2021 Çarşamba 09:29 - Güncelleme: 8 Aralık 2021 Çarşamba 09:29
ABONE OL

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezi ile Kofçaz ilçesinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler denetimlerde Kavaklı beldesi yakınlarında M.K'nın yönetimindeki ticari taksiyi durdurdu.

Kontrollerde takside Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Olayla ilgili M.K. gözaltına alındı.

Jandarma, Kofçaz ilçesinin Karaabalar köyünde yaptığı denetimde de 14 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

İşlemleri tamamlanan 17 yabancı uyruklu, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.