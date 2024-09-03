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Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 18 yabancı uyruklu yakalandı.

AA3 Eylül 2024 Salı 08:53 - Güncelleme:
Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında kontrollerini sürdürüyor.

Polis ekipleri kent merkezinde yaptığı denetimde iki otomobilde 8 düzensiz göçmeni yakaladı. Jandarma ekiplerince de Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında kamyonette 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla da 3 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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