Kırklareli’nde 25 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı

Babaeski Karamesutlu köyü otoyolunda bulunan bir dinlenme tesisinde göçmen kaçakçılığı olayının meydana geldiği ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Devriye faaliyeti esnasında A.S.B. isimli şahsın aracında 5 Afganistan uyruklu, G.A. isimli şahsın aracında ise F.A. ile birlikte 4 Afganistanlı 1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 10 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Ayrıca A.S.B isimli şahsın aracında bir adet şişme bot ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda organizatör şahıslar gözaltına alındı. Olayda kullanılan araçlar ile 1 adet şişme bota el konularak muhafıza altına alındı. Yabancı uyruklu şahıslar yasal işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden G.A. ve F.A. tutuklanarak cezaevine teslim edilirken A.S.B. isimli şahıs ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Van’dan geldiler

Kofçaz Ahlatlı Köyü 96 nolu Hudut taşı bölgesinde de yasa dışı giriş olayı meydana geldiği ihbarları üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmada 4'ü Irak ve 11’i Pakistan olmak üzere toplam 15 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Yabancı uyruklu şahıs 2 yıl kadar önce Van üzerinden yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptıklarını İstanbul'dan plakasını bilmedikleri beyaz renkli bir araçla Bulgaristan sınırı bırakıldıktan sonra yürüyerek sınırı geçtiklerini söyledi.

Darp edilip geri geldiler

Bulgaristan’a geçen göçmenler, iddiaya göre Bulgar polis tarafından yakalanarak değerli eşyaları alındıktan sonra darp edilerek Türkiye'ye geri gönderildi. Yabancı uyruklu şahıslar uygulanan yasal işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.