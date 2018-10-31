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Kırklareli'nde 28 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 28 düzensiz göçmen yakalandı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Demirköy ilçesinde Avrupa'ya kaçak yoldan gitme hazırlığı yapan 5 ayrı grup olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler düzenledikleri operasyonlarda, Cezayir ve Pakistan uyruklu 28 kişiyi yakaladı.

İşlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilen düzensiz göçmenlere yardım ettikleri iddiasıyla bir şüpheli de gözaltına alındı.

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