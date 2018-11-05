Kırklareli'nde 33 düzensiz göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre, Demirköy ilçesinde Avrupa'ya kaçak yoldan gitme hazırlığı yapan 3 ayrı grup olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ile 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.

Ekipler düzenledikleri operasyonlarda, Afganistan ve Pakistan uyruklu 33 kişiyi yakaladı.

Göçmenler işlemlerinin ardından, Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.