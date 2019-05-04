Kırklareli'nde 35 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 35 düzensiz göçmen yakalandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki üç grubu tespit etti.
Ekipler, yaptıkları çalışmalarda Bangladeş ve Pakistan uyruklu 35 düzensiz göçmeni yakalandı.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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