Kırklareli'nde 47 düzensiz göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre, Jandarma Komutanlığı ekipleri, Babaeski ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki grubu tespit etti.

Ekipler, yaptıkları çalışmalarda A.A.T'nin yönetimindeki kamyonu bir süre takip ederek Karamesutlu köyünde durdurdu. Kamyon kasasında Pakistan uyruklu 47 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.