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Kırklareli'nde 56 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 56 düzensiz göçmen yakalandı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ve Demirköy ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan 3 ayrı grup olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, Irak, İran ve Pakistan uyruklu 56 kişiyi yakaladı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan A.İ.B, H.D.R, R.T. ve M.G.Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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