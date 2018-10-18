Kırklareli’nde 66 kaçak göçmen ve 4 organizatör yakalandı

Aracın içinde 8 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Olayda göçmenlere organizatörlük yaptıkları iddia edilen S.D. ve N.K. isimli şahıslar gözaltına alındı.

500 euro karşılığında anlaşmışlar Kofçaz ilçesinde ise jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir aracın içinden 21 yabancı uyruklu şahıs ve bir organizatör yakalandı. Yakalanan yabancı uyruklu şahısların alınan ifadelerinde Bulgaristan’a yola çıktıklarında sınırı geçmeyi başaramayınca kendilerini İstanbul’a götürmeleri için S.B. isimli şahısla 500 euro’ya anlaştıklarını iddia etti.

Bunun üzerine S.B. isimli şahıs gözaltına alınarak kaçak göçmenlerden aldığı 500 euro ve kullandığı araç muhafaza altına alındı. Kırklareli merkeze bağlı Çağlayık köyünde ise durdurulan bir aracın içinde sürücü Y.G. isimli şahısla birlikte 20 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör Y.G. gözaltına alınarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Darp edilip Türkiye’ye geri geldiler Kofçaz ilçesinin Ahlatlı köyünde ise sınırı geçen 17 yabancı uyruklu şahıs Bulgaristan polisi tarafından darp edilip değerli eşyaları alındıktan sonra geri Türkiye’ye gönderildi. Yakalanan 66 yabancı uyruklu şahıs geri gönderilmek üzere Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.