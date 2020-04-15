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Güncel

Kırklareli'nde bir ilçe koronavirüs önlemleri doğrultusunda karantinaya alındı

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında karantinaya alındı.

AA15 Nisan 2020 Çarşamba 16:51 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 16:51
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Valilikten yapılan açıklamada, filyasyon ve diğer çalışmalara rağmen ilçede Kovid-19 vakalarının artış göstermeye devam ettiği belirtildi.

Bu nedenle İl Hıfzıssıhha Kurulunca ikinci bir emre kadar ilçenin karantinaya alınmasına karar verildiği bildirilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Kofçaz'da giriş ve çıkışlara izin verilmeyerek 15 Nisan 2020 saat 16.00 itibarıyla ikinci bir emre kadar karantina altına alınmasına karar verilmiştir. İlçe merkezine, ilçeye bağlı köylerden, bölge il ve ilçelerden giriş ve çıkışların mücbir sebepler haricinde ikinci bir emre kadar yasaklanmasına, istisnai durumlar dışında sokağa çıkılmamasına ve gerekli tüm sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına, oy birliği ile karar verilmiştir."

Kararın ardından ilçeye girişler polis tarafından bariyerlerle kapatıldı.

İlçeye ulaşımın sağlandığı bazı yan yollara ise iş makineleri yardımıyla toprak döküldü.

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