27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8352
  • 6,4329
  • 283.069
  • 96718.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kırklareli'nde hayvan çiftliğinde yangın çıktı

Kırklareli'nde bir hayvan çiftliğinde çıkan yangına çok sayıda itfaiye müdahale ediyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinin Büyükkarıştıran beldesine bağlı Çiftlikköy köyündeki büyük bir hayvan çiftliğinde yem kıyma makinesinden kaynaklı yangın çıktı.
 
Yangın saman balyalarına sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
 
Çiftlik görevlileri yüzlerce büyükbaş hayvanın olduğu çiftlikte yangının ahırlara sıçraması ihtimaline karşın hayvanları güvenli alana taşımaya çalışıyor.
 
Saman balyalarının bulunduğu depolardaki yangın devam ediyor.

İlk görüntüler yayınlandı! İşte füzenin ateşlendiği anlar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Rusya'da binlerce kişi seçimleri protesto etti

Rusya'da binlerce kişi seçimleri protesto etti

Özbekistan'da"af" ilan edildi

Özbekistan'da'af' ilan edildi

Yunanistan, Türkiye'den gelen göçmenler için harekete geçti

Yunanistan, Türkiye'den gelen göçmenler için harekete geçti

Bakanlardan "Eren Bülbül" için sosyal medya zinciri

Bakanlardan 'Eren Bülbül' için sosyal medya zinciri

Türk Yıldızları nefes kesti

Türk Yıldızları nefes kesti

Hayvan çiftliğinde yangın çıktı

Hayvan çiftliğinde yangın çıktı

Başkan Erdoğan'dan ABD'ye net F-35 mesajı

Başkan Erdoğan'dan ABD'ye net F-35 mesajı

Hakim karşısında itiraf etti: Ondan milyonlarca dolar aldım

Hakim karşısında itiraf etti: Ondan milyonlarca dolar aldım
 

POPÜLER HABERLER

Resmen dehşeti yaşadı! Ayağı tren ile platform arasına sıkıştı

Resmen dehşeti yaşadı! Ayağı tren ile platform arasına sıkıştı

İşte o an! Denizle böyle buluştular

İşte o an! Denizle böyle buluştular

30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

İstanbul'un o ilçesinde yer alıyor... Görenleri büyülüyor

İstanbul'un o ilçesinde yer alıyor... Görenleri büyülüyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA