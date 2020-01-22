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  • Kırklareli'nde planörden atıldığı iddia edilen 6 çantada uyuşturucu madde bulundu
Güncel

Kırklareli'nde planörden atıldığı iddia edilen 6 çantada uyuşturucu madde bulundu

Kırklareli'nde, planörden ağaçlık alana atıldığı ileri sürülen 6 çantada uyuşturucu madde ele geçirildi.

AA22.01.2020  08:29 - Güncelleme: 22.01.2020  08:29

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dolhan köyünden bir çiftçinin ağaçlık alana planörden çanta atıldığı ihbarında bulunması üzerine harekete geçti.

Koru mevkisinde tarama yapan ekipler, 6 adet çanta buldu. Çantalarda, genetiği değiştirilmiş esrar olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından çantalar İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Çiftçinin, cumhuriyet savcısına verdiği ifadede, planörden çantaların atıldığını görerek bölgeye geldiğini, burada çantaları toplamaya çalışan kişinin kendisini fark etmesi üzerine otomobille uzaklaştığını söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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