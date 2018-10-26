Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kırklareli'nde "sahte sağlık raporu" operasyonunda tutuklu sayısı arttı

Kırklareli'nde para karşılığı sahte sağlık raporu düzenledikleri iddiasıyla ev hapsi verilen zanlıların tutuklanmasına yönelik savcılık itirazı üzerine zanlılardan 4'ü tutuklandı, firari zanlı ise aranıyor. Son tutuklananlarla operasyon kapsamında tutuklu sayısı 8'e yükseldi

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kırklareli'nde para karşılığı sahte sağlık raporu düzenledikleri iddiasıyla ev hapsi verilen zanlıların tutuklanmasına yönelik savcılık itirazı üzerine zanlılardan 4'ü tutuklandı, firari zanlı ise aranıyor. Operasyon kapsamında tutuklu sayısı 8 oldu.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 17 Ekim'de Kırklareli Devlet Hastanesinde aralarında doktor, sağlık personeli ve temizlik görevlileri ile infaz koruma memurunun da bulunduğu bazı şüphelilerin 2 bin lira karşılığı sahte sağlık raporu verdikleri ve "rüşvet", "resmi belgede sahtecilik", "görevi kötüye kullanma", "başkasına ait kimlik ve kimlik bilgilerinin kullanılması" suçlarını işledikleri iddiasıyla ev hapsi verilen mahkeme kararına savcılık itiraz etti.

5 zanlıdan 4'ünün tutuklanmasına yönelik itiraz üzerine H.A, A.Ö, F.Ç.tutuklanırken, firari durumdaki E.S'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Son tutuklananlarla operasyon kapsamında tutuklu sayısı 8'e yükseldi.

Geçen haftaki operasyon sonrası gözaltına alınanlardan A.İ, S.K, İ.B, N.T. ve T.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış, H.A, A.Ö, F.Ç, E.S. ile N.S'ye ev hapsi verilmiş, B.T. ise savcılık sorgusu ardından serbest kalmıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kadınlara köy ihtiyar heyetleri ve muhtarlık için seçme-seçilme hakkının tanınması - Tarihte bugün 26 Ekim 1933

Kadınlara köy ihtiyar heyetleri ve muhtarlık için seçme-seçilme hakkının tanınması - Tarihte bugün 26 Ekim 1933

MİT'in sanal müzesi açıldı! İstihbarat savaşları bu araçlarla yapılmış

MİT'in sanal müzesi açıldı! İstihbarat savaşları bu araçlarla yapılmış

UEFA resmen açıkladı! İşte yeni sıralama

UEFA resmen açıkladı! İşte yeni sıralama

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA