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Kırklareli'nde selde kaybolan 4 kişi aranıyor

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde meydana gelen selde kaybolan 4 kişinin bulunması için arama kurtarma çalışması devam ediyor.

AA6 Eylül 2023 Çarşamba 08:49 - Güncelleme:
Kırklareli'nde selde kaybolan 4 kişi aranıyor
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AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri, Polis Arama Kurtarma Timleri ve askeri birlikler, selin sürüklediği bungalov evlerin bulunduğu alanda kaybolanları aramayı sürdürüyor.

Suyun çekildiği tesisin bulunduğu alan ve çevresindeki çalışmalarda ekipler, selle gelen tomruk ve ağaçların çevresine ve altlarına bakıyor.

Çok sayıda ekibin çalışma yürüttüğü alanda iş makineleri de öbeklenmiş kütük, tomruk ve ağaç birikintilerini kaldırıyor.

- DÜNKÜ SAĞANAĞIN SELE DÖNMESİ SONRASI ORMANLIK ALANDA MAHSUR KALMIŞLARDI

Demirköy ilçesinde dün sabaha karşı başlayan sağanak, İğneada beldesinde su baskınları ve dere taşkınlarına yol açmıştı.

Yağış nedeniyle Değirmen Deresi'nden taşan suyun Demirköy ile İğneada'yı birbirine bağlayan kara yolundan akması nedeniyle bir süre yol trafiğe kapatılmış, suların çekilmesi sonrası trafik akışı yeniden başlamıştı.

Ormancılık faaliyetlerinin sürdürüldüğü bölgede dizili tomruklar sel suları ile sürüklenerek bungalov evlerin bulunduğu tesise ulaşmış, bu tomrukların da etkisiyle evler sürüklenmişti. Bölgeye AFAD, İl Özel İdaresi, Sahil Güvenlik, itfaiye ve UMKE ekipleri ile askeri birlikler sevk edilmişti.

Ekipler tesiste kalan 12 kişiden taşkının ardından haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışması başlatmıştı.

Ormanda mahsur kalanlardan 6'sı kurtarılmış, 2 kişinin ise cansız bedenine ulaşılmıştı.

Kırklareli Valisi Birol Ekici ve AFAD Başkanı Okay Memiş'in koordinesinde 4 kişinin arama kurtarma çalışmalarına devam edilmişti.

Bölgede askeri birlikler ile Edirne, Kırklareli, Ankara, Bursa, İstanbul, Sakarya ve Tekirdağ İl AFAD ekiplerinin yanı sıra Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, 112 Acil ve özel idareden toplam 203 personel çalışmalara katılmıştı.

BAKAN KOCA: DR. SELMAN BAĞIŞLAR, EŞİ VE ÖLEN BİR VATANDAŞIMIZ İÇİN ARAMA VE KURTARMA ÇALIŞMALARI YOĞUNLAŞTIRILARAK DEVAM ETMEKTEDİR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dr. Selman Bağışlar, eşi ve ölen bir vatandaşımız için arama ve kurtarma çalışmaları yoğunlaştırılarak devam etmektedir" dedi.

Bakan Koca, Kırklareli'nde meydana gelen selde kaybolan 3 kişiye ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "310 kişilik ekiple devam ediyor. Kırklareli'ndeki sel olayından sonra kendilerinden haber alınamayan arkadaşımız Dr. Selman Bağışlar, eşi ve ölen bir vatandaşımız için arama ve kurtarma çalışmaları sabah saat 06.45'te yoğunlaştırılarak devam etmektedir. Ekipte UMKE Timi ve AFAD görevlisi olmak üzere 310 kişi bulunuyor. Ümit ki bu yoğun çabanın sonucu üç iyi haber olur" dedi.

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