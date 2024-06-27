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Kırklareli'nde suç örgütüne operasyon: 5 şüpheli tutuklandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

AA27 Haziran 2024 Perşembe 09:25 - Güncelleme:
Kırklareli'nde suç örgütüne operasyon: 5 şüpheli tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri organize suçlar işlendiği bilgisi üzerine Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda "kasten öldürmeye teşebbüs", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "tehdit", "mala zarar verme" suçlarını işledikleri iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 7 şüpheliden 6'sı yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, bıçak ile tabancalara ait 62 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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