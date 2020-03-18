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Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheliye gözaltı

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

AA18 Mart 2020 Çarşamba 10:55 - Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 10:55
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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, fiziki takip sonucu Babaeski ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 4 şüpheliyi tespit etti.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen çalışmalarda, N.A, A.Ö, S.Ö. ve C.B. gözaltına alındı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 120 gram kenevir tohumu ve uyuşturucu kullanma düzeneği ele geçirildi.

Kırklareli Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Komşunun kapısına 147 bin 132 sığınmacı dayandı

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