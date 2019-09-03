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Kırklareli'nde zehirlenme şüphesi: 3 günde yaklaşık 250 kişi hastaneye başvurdu

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde 3 günde yaklaşık 250 kişi bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu.

  • AA
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İl Sağlık Müdürlüğü ve Pınarhisar Belediyesi ekiplerince, Pınarhisar Belediyesi Arıtma Tesisi'nden ve tesise su sağlayan derelerden numune alınarak laboratuvara gönderildi.

Belediye Başkanı İhsan Talay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son günlerde zehirlenme şüphesiyle hastaneye müracaat edenlerin sayısının artması nedeniyle çalışma başlatıldığını söyledi.

Çalışmaları İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde yürüttüklerini ifade eden Talay, 7 Ağustos'ta Çevre ve Şehircilik Bakanlığından onaylı laboratuvarda 4 farklı noktadan numune alınarak ölçüm yapıldığını dile getirdi.

Talay, şöyle konuştu:

"Ölçümlerde koliform oranı sıfır çıktı. Bundan dolayı sularımızın içilebilmesi noktasında hiçbir sorun yok. Düzenli ve periyodik olarak gerek kaynağımızda gerekse depolarımızda klorlama yapıyoruz. Son zamanlarda ilçemizde 'gastroenterit' diye tabir edilen mikrobun artmasından kaynaklı yaşanan vakalara karşı şebeke suyu depolarımızda yaptığımız süper klorlamayla sorunun büyümemesi için bütün önlemleri aldık."

İlçedeki sularda çok ciddi bir sorun bulunmadığını belirten Talay, "Herhangi bir sorun olmasına binaen yaptığımız süper klorlamadan kaynaklı sadece az bir koku mevcuttur. Hastaneye müracaat eden vaka sayısında ciddi anlamda bir azalma oldu. Endişelenecek bir şey yoktur. Vatandaşlarımızın gönlü huzurlu olabilir. Klorlamanın etkisi geçene kadar suyu içmezlerse iyi olur. Kaynatarak kullanılmasında hiçbir sorun yoktur." ifadesini kullandı.

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