Kirli eller yine devrede! TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısının perde arkası

Ankara'da terör örgütü PKK tarafından yapılan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) saldırısını uzmanlar Akşam Gazetesi'ne yorumladı.

Uluslararası İlişkiler ve Siyasal Bilimler Uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger: Bu saldırı öncelikle bir süre önce MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından açıklanan PKK'nın lağvedilmesi ve yeni bir siyasi açılım yapılmasına karşı bir sabotaj niteliğindedir. Türkiye 2013'te bir siyasi çözüm için irade ortaya koymuştu fakat terör örgütü PKK şiddeti tırmandırarak bu yolu kapatmıştı. Şimdi aynı yöntemin devreye sokulduğunu görüyoruz. Terör örgütü ve arkasındaki güçler yıkılmadıklarını varlıklarını sürdürdüklerini mesaj olarak iletmek istiyorlar. Türkiye terör sorununu ulusal çıkarları doğrultusunda çözüme kavuşturma iradesi göstermiştir. Bu irade bir şekilde baltalanmak isteniyor.

GAZZE DURUŞUNA TEPKİ

Ülger sözlerine şöyle devam etti: Bu saldırının arkasında yabancı istihbarat servislerinin de olduğunu değerlendiriyorum. Türkiye'nin son 1 yıl içinde Gazze'de ve Lübnan'a yönelik saldırılan karşısında sesini yükseltmesi ve kararlı duruşundan rahatsız olanlar bu duruma bir tepki olarak okunabilir. Türkiye Batı ile ilişkisini koparmadan yeni uluslararası angajmanlara girebiliyor. Çok etkili bir dış politika anlayışı içinde ilişkilerini yürütüyor. Son olarak Türkiye son 20 yıl içinde yaptığı atılımların bir sonucu olarak savunma sanayiinde dışa olan bağımlılığını yüzde 20 seviyelerine getirdi. TUSAŞ gibi gözbebeği bir kurumun terör saldırısının hedefi olması bu anlamda manidardır.

BATI'NIN BRICS RAHATSIZLIĞI

Terör ve Strateji Uzmanı Emekli Kurmay Albay Ünal Atabay: BRICS toplantısını gözden kaçırmamamız lazım. Bu platform Batı'ya karşı önemli farklılık oluşturuyor. Özellikle siyasal ve ekonomik anlamda alternatif bir oluşum. Üye sayısı gün geçtikçe artıyor. Emperyalist devletlerin hışmına uğramış ya da dışlanmış ülkeler bu platforma ilgili duyuyor. ABD'nin tek taraflı hegemonyasına karşı sert bir duruş gösteriyor. Türkiye'de bir taraftan arkasını Batı'ya dönmeyerek diğer taraftan da BRICS'e katılma iradesinde bir denge arayışında. Bu durum Batı'daki küresel aktörleri rahatsız ediyor olabilir. Saldırının BRICS toplantısının yapıldığı gün gerçekleşmiş olması manidar.

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