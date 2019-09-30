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Kirli işbirliği gözler önünde: HDP, PKK'nın kayıt bürosu gibi çalışmış

Örgütten kaçan teröristlerin ifadeleri, HDP ile PKK arasındaki ilişkiyi ortaya koydu. PKK’nın kayıt bürosu gibi çalışan HDP, birçok genci kandırarak kirli örgütün kamplarına götürmüş.

  • STAR
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TERÖR örgütü PKK’nın faaliyetlerini devam ettirmede en önemli kaynağı “insan” olarak gördüğü biliniyor. HDP’nin de bu kaynağa ulaşmada ve kırsala katılıma ikna etmede gerekli ideolojik ortamın hazırlanmasına ilişkin rolü, teröristlerin ifadeleriyle ortaya çıktı. PKK’nın kayıt bürosu gibi çalışan HDP, birçok genci kandırarak terör örgütünün kamplarına götürdü. 

TAKSİM İLÇEYE GİTTİK 

Güvenlik güçlerine geçen yıl teslim olan 17 yaşındaki “N.K” kod adlı terörist D.Ç, ifadesinde, 2015’te bir arkadaşıyla PKK terör örgütüne katılmaya karar verdiğini, bu amaçla HDP Taksim ilçe binasına gittiklerini söyledi. İki erkek ve iki kadın teröristle, bir hafta HDP İstanbul Taksim ilçe binasında kaldıklarını belirten D.Ç, “Örgüte katılmak üzere bir hafta sonunda otobüs ile Diyarbakır’a gittik. HDP Diyarbakır il binasında kimliklerimiz alındı. Daha sonra bir araçla Şırnak’ın Uludere bölgesine götürüldük. Kurye biriminde bulunan bir örgüt mensubuyla Irak sınırını geçerek 13 yaşında örgüte katıldım” ifadelerini kullandı. 

HDP’YE GÖTÜRDÜLER 

Güvenlik güçlerine teslim olan 24 yaşındaki “K.K” kod adlı terörist M.A, İstanbul’un Maltepe ilçesinde garson olarak çalıştığını, oradaki bir arkadaşının HDP Gençlik Kolları üyesi olduğunu ve örgüte katılması için sürekli propaganda yaptığını söyledi. Arkadaşının kendisini en sonunda ikna ettiğini ifade eden M.A, şunları söyledi:”HDP Gençlik Kollarında görevli bir teröristle buluştuk. Bu örgüt mensubuyla HDP Taksim ilçe binasına giderek orada örgüte eleman temin eden bir görevliyle bir araya geldik. Bu kişi benim otobüs biletimi aldı ve HDP’nin Diyarbakır’ın Bağlar ilçe binasına gönderdi. Burada başka bir örgüt mensubuyla buluştum. İsmini bilmediğim, HDP’nin il ya da ilçe başkanı olarak tanıtılan bir kişinin evine götürüldüm. Aynı evde örgüte yeni katılan 2 kişi daha vardı. Bunlarla beraber Şırnak’ın Cizre ilçesine götürüldük ve oradan PKK’nın Suriye’deki Zap barınma alanına gönderildik.”

ÖRGÜTE TESLİM ETTİLER 

Güvenlik güçlerine geçen yıl teslim olan 19 yaşındaki “B.M” kod adlı terörist M.K, PKK’ya katılmak üzere HDP’nin İstanbul Sultangazi ilçe binasına giderek parti görevlisiyle irtibat kurduğunu dile getirdi. Bu kişinin kendisine harçlık verdiğini ve Bitlis’e otobüs bileti aldığını belirten M.K, “Bitlis’in Güroymak ilçesindeki bir evin adresini verdiler. Burada beni başka bir terörist karşıladı. Güroymak HDP ilçe binasına götürüldüm. Buradan bir arabayla Güroymak kırsalına götürülerek örgüt mensuplarına teslim edildim” dedi.

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