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Kirli ittifakın fotoğrafı! İmamoğlu mitinginde DEM Parti bayrakları sallandı

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ve CHP arasındaki ittifakın en net kanıtlarından biri İBB Başkan Ekrem İmamoğlu'nun Sancaktepe mitinginde görüldü. İmamoğlu'nun mitinginde DEM Parti bayrakları açıldı.

24 Şubat 2024 Cumartesi 10:14 - Güncelleme:
Kirli ittifakın fotoğrafı! İmamoğlu mitinginde DEM Parti bayrakları sallandı
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İstanbul'da 31 Mart seçimlerine yönelik CHP ile DEM Parti arasında yapılan ittifak gün yüzüne çıktı.

İstanbul'da CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun Sancaktepe mitinginde DEM Parti bayrakları açıldı.

CHP bayraklarının yanı sıra DEM Parti bayrakları sallayan bir grup "zafer" işareti yaparak İmamoğlu'na destek verdi.

- İLÇEDEKİ ADAYI BEĞENMEYEN CHP'Lİ KADIN, İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞTÜRÜLMEDİ

Programın ardından İmamoğlu, otobüsten inip aracına binerken CHP'li bir kadın, ilçedeki aday seçiminin yanlış olduğunu ileri sürerek, İmamoğlu ile görüşmek istedi.

Görevliler tarafından izin verilmemesi üzerine bu duruma tepki gösteren partili kadın, "Ben Çekmeköy'ü kaybetmek istemiyorum, kazanmak istiyorum. Partidenim, böyle bir rezalet görmedim. Şuraya bakın görüştürmüyorlar." ifadesini kullandı.

Bu sözlerinin ardından İmamoğlu'nun aracının yanına giden partili, yine de kendisiyle görüştürülmedi.

- VATANDAŞTAN İMAMOĞLU'NA METRO TEPKİSİ

İmamoğlu, daha sonra Sancaktepe'de esnaf ziyaretinde bulundu. Bu sırada Ümit Demirhas isimli kişi, İmamoğlu'na, "Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metrosunun" ne zaman açılacağını sordu. İmamoğlu'nun, "20 gün sonra" cevabını vermesi üzerine Demirhas, "Seçim dönemine denk getirdiniz" diye sitemde bulundu.

İmamoğlu'nun, AK Parti'nin metro hattını yapmadığını, kendilerinin ise üç senede bitirdiğini söylemesi üzerine Demirhas, "Siz 5 senedir yapamadınız." cevabını verdi.

İmamoğlu'nun, "Sizi vicdanınıza emanet ediyorum." sözlerine Demirhas, "Vicdanım rahat." yanıtını kullandı.

Başka bir vatandaş ise İmamoğlu'na, ilçedeki ana yollarda çukurlar olduğunu ve aracıyla bunlara düşmemek için çabaladıklarını söyleyip, yolların yapılmasını istedi.

Buluşmada katılımcılar, Türk bayrağı, CHP ve DEM Parti bayrakları salladı.

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