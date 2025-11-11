Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği yolsuzluk ve rüşvet ağıyla ilgili soruşturma tamamlandı. "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" iddianamesi bugün açıklandı.

"BAĞIŞ PARALARI" ÖRGÜT GELİRLERİ ÇIKTI

Türkiye, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında çekilen para sayma görüntülerini uzun süre konuşmuştu. O dönem kamuoyuna "bağış paraları" olarak sunulan o valiz dolusu paraların, aslında İmamoğlu'nun yönettiği çıkar amaçlı suç örgütünden geldiği iddianameye yansıdı.

CHP'deki skandalda yeni gelişme Savcılık belgelerine göre, bu görüntüler örgütün ilk somut işareti olarak değerlendirildi. İddianamede, CHP'nin ve İmamoğlu ekibinin o dönemde kamuoyunda "bina bağışlarla alındı" algısını oluşturmaya çalıştığı, ancak soruşturma sonucunda bağış olarak toplanan miktarın yetersiz olduğu ve geri kalan tutarın örgüt gelirlerinden karşılandığının tespit edildiği belirtildi.

CHP YÖNETİMİ DEVRE DIŞI BIRAKILDI

İddianamede yer alan bilgilere göre, söz konusu bina alımı süreci doğrudan Ekrem İmamoğlu'nun kontrolünde yürütüldü. O dönemin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sürecin dışına itildiği, satın almanın perde arkasında İmamoğlu'na bağlı isimlerin yer aldığı kaydedildi.

Savcılığa göre, bu adım aynı zamanda İmamoğlu'nun CHP yönetimini ele geçirme planının ilk açık göstergesi oldu.

Para kuleleri için hesap vakti Parti adına alınan il binasının "örgüt kasasından finanse edilmesi", Ekrem İmamoğlu'nun hem belediye imkanlarını hem de parti içi yapıyı kontrol altına alma stratejisinin bir parçası olarak değerlendirildi.

VALİZLER DOLUSU PARA, SİSTEMLİ AKIŞ

Tanık ifadeleri, para trafiğinin sistemli biçimde yürütüldüğünü de ortaya koydu. Belediye iştirakleri üzerinden sağlanan paralar, belirlenen kuryeler aracılığıyla valizlerle taşınıyor; bu paralar CHP İl Binası alımında kullanılmak üzere özel kasalarda tutuluyordu. İddianameye göre, bu süreçte kullanılan paraların kaynağı "bağış" değil, ihale yolsuzlukları, imar usulsüzlükleri ve rüşvet gelirleriydi.

Böylece örgüt, kamu kaynaklarını partinin mülkiyetine aktararak hem "meşru görünüm" sağlamış hem de siyasetin finansmanında illegal kazançları devreye sokmuştu.

İLK GÖRÜNTÜ, İLK İTİRAF

Savcılık, "para sayma" görüntülerinin kamuoyuna yansımasını, İmamoğlu'nun kurduğu sistemin ilk kez görünür hale geldiği an olarak nitelendirdi. Bu olay, hem örgütün varlığını deşifre eden ilk somut delil hem de CHP içindeki güç mücadelesinin başlangıç noktası olarak değerlendirildi.

CHP'deki kirli para trafiğinde yeni detay! Bağış skandalı ifşa oldu İddianameye göre, "bağış" kılıfıyla yürütülen bu operasyon, Türkiye'de kirli siyasetin finansmanında illegal ağların nasıl çalıştığını gözler önüne serdi.Kamu kaynaklarının "parti binası" adı altında örgüt fonlarına dönüştürülmesi, soruşturmanın merkezinde yer aldı.

Savcılık yetkilileri, dosyada yer alan para trafiği belgeleri, dekontlar ve tanık ifadeleriyle "bağış" savunmasının gerçeği yansıtmadığını tespit ettiklerini belirtiyor. Bu nedenle para sayma görüntüleri yalnızca bir skandal değil, aynı zamanda İmamoğlu Suç Örgütü'nün finansal ayağının sembolü olarak değerlendiriliyor.