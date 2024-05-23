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Kırmızı bültenle aranıyordu! DEAŞ'ın sözde komutanı tutuklandı

Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ'ın sözde komutanı tutuklandı.

AA23 Mayıs 2024 Perşembe 18:37 - Güncelleme:
Kırmızı bültenle aranıyordu! DEAŞ'ın sözde komutanı tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Interpol tarafından "terörizm" suçundan kırmızı bültenle aranan, DEAŞ içerisinde sözde üst düzey komutan olarak görev yapan Irak uyruklu H.M.S.K ile sözde asker S.A.İ.A'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerin, çatışma bölgelerinde Irak güvenlik güçlerine karşı silahlı eylemlere katıldığı öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.M.S.K. tutuklandı. S.A.İ.A ise sınır dışı edilmek üzere Kayseri Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

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