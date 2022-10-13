Türkiye-Yunanistan gerginliği hız kesmeden devam ederken Yunan basını Atina'nın Türkiye'nin 'savaş sebebi' dediği karasularını 12 mile çıkarma düşüncesi son zamanlarda Yunan basınının gündeminde.

Türkiye'nin 'savaş sebebi' dediği bu durumu Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin Sabah'a değerlendirdi.

Atina yönetiminin böyle bir hamlesi olursa neler olabileceğini değerlendiren Pekin, "Türkiye daha önceden bunu 'savaş sebebi' sayacağını söylemişti. Otomatik olarak savaş çıkacağını sanmam. Türkiye önce resmi olarak ilerler. Başta nota vererek diplomatik kaynakları kullanarak, görüşmelere yönelecektir." dedi.

Ancak diplomasinin işe yaramayacağı yerde Türkiye'nin hamle yapacağını ifade eden İsmail Hakkı Pekin, "Karasuları ve hava sahasından Türkiye gemilerini geçirebilir ve bu bir çatışmayı doğurabilir." sözlerine yer verdi.

Çatışmanın doğrudan Türkiye'den gelmeyeceğini ifade eden Pekin, "Gelecek savaş hamlesi Yunanistan'dan gelir. Eğer Yunanistan'ın bir hamlesi olursa Türk deniz ve hava kuvvetleri buna müdahale edecektir." dedi.

Yunanistan'ın 12 mil teşebbüsü sonucunda ABD ve Fransa'nın desteğinin olmadığı zaman yalnız kalacağını ifade eden Pekin, "Yunanistan tek başına ise Türkiye'ye hiçbir şey yapamaz. Zaten şu anda da ABD'ye ve müttefiklerine güveniyor. ABD üslerine ve Fransa ile yaptığı anlaşmalara güveniyor. Tek başına kaldığında bu hamleleri atması mümkün değil." ifadelerine bulundu.

ABD'den bahseden Pekin, "ABD'nin hesapları da var. İki NATO ülkesi arasında bir savaş çıkması durumunda müdahale edecektir." açıklamalarına yer verildi.

ABD'nin F-16 hamlesinden de bahseden İsmail Hakkı Pekin, "F-16 hamlesi Yunanistan'a karşı önemli bir caydırıcılık sağlıyor. ABD, özellikle Türkiye güçlendiği için Yunanistan ile Türkiye arasındaki dengeyi bozmak istemez. Şu an bozuk olan dengeyi düzeltmek istiyorlar. Türkiye'nin ileri çıkması dikkatlerini çekiyor. Denge bozulduğunda Yunanistan'ı istedikleri gibi kullanamazlar. Denge bozulursa savaş çıkabilir; ancak bu durumda da Yunanistan hiçbir şey yapamaz" dedi.

F-16 tedarikinin de olumlu olduğunu ifade eden Pekin, "ABD, Türkiye'nin NATO'daki yeri ve jeopolitik konumuna bakıldığında Türkiye'ye F-16'ları vermek durumunda. F-16'ları vermezse Türkiye ile ilişkileri daha da bozulabilir. F-16'ları vermezse Türkiye'ye Rusya ile daha da yakınlaşır. Ancak ABD'nin Türkiye'ye ihtiyacı var, arasının bozulmasını istemez" sözlerine yer verdi.